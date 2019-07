Indie. W 132 wioskach rodzą się sami chłopcy. Powód szokuje

Szokujące dane pochodzą z dystryktu Uttarkashi w stanie Uttarakhand. Wynika z nich, że wśród 216 dzieci, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy przyszły tam na świat, nie było żadnej dziewczynki. Ściągnęło to uwagę władz. – Zidentyfikowaliśmy obszary, w których nie rodzą się żadne dziewczynki. Monitorujemy te tereny, żeby sprawdzić, co ma wpływ na taką sytuację. Zostaną przeprowadzone szczegółowe wywiady z mieszkańcami i badania w celu ustalenia przyczyny – komentował Ashish Chauhan z magistratu dystryktu. Aby przeanalizować niepokojącą sytuację, powołany został specjalny zespół z udziałem m.in. przedstawicieli opieki społecznej, którzy mają zwiększyć zakres kontroli.

NDTV cytuje słowa pracownicy socjalnej Kalpany Thakur, która twierdzi, że na wspomnianych terenach kobiety zabijają żeńskie płody i nowo narodzone dziewczynki. – Żadna dziewczynka nie urodziła się w tych wioskach przez trzy miesiące. To nie może być po prostu przypadek. To jasno wskazuje, że w tych miejscach usuwa się żeńskie płody. Rząd i administracja nic nie robią – komentowała kobieta.

Podobnego zdania jest dziennikarz Shiv Singh Thanval, który uważa, że rządowy program Beti Bachao Beti Padhao (Ocal córkę, wykształć córkę – red.) nie przynosi rezultatu i nadal dochodzi do wielu aborcji, gdy okazuje się, że ciężarna kobieta spodziewa się dziewczynki. Uznawane jest bowiem, że córka jest dzieckiem bardziej kosztownym – jej wychowanie wymaga przygotowania posagu. Inaczej jest w przypadku chłopca, który daje nadzieję na to, że rodzina wzbogaci się o posag jego przyszłej wybranki. – Rząd musi podjąć jasne działania, by z tym skończyć – zaapelował publicysta.

