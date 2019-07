Chciała pogratulować Johnsonowi, wymyśliła nowe państwo. Wpadka Ivanki Trump

Informacja o tym, że Boris Johnson został nowym liderem Partii Konserwatywnej i wkrótce obejmie urząd premiera, szybko obiegła media. Sukces byłego ministra spraw zagranicznych zauważyła także Ivanka Trump, która pogratulowała politykowi na Twitterze. Problem w tym, że zaliczyła przy okazji sporą wpadkę. „Gratuluję Borisowi Johnsonowi tego, że zostanie następnym premierem Wielkiej Brytanii” – taki wpis zapewne chciała zamieścić córka prezydenta USA. I faktycznie, post tej treści ostatecznie pojawił się na jej koncie ale dopiero po tym, jak internauci zauważyli literówkę.

Gdzie leży United Kingston?

W pierwszym wpisie Ivanka Trump zamiast „United Kingdom”, czyli „Zjednoczone Królestwo”, napisała „United Kingston”. Jeden z internautów ironicznie dopytywał córkę prezydenta USA, czy United Kingston leży blisko Wielorybów. Jest to nawiązanie do wpadki prezydenta USA z pierwszej połowy czerwca. Donald Trump pochwalił się wówczas na Twitterze spotkaniami z europejskimi przywódcami. Wspomniał o królowej Anglii, premier Wielkiej Brytanii, premierze Irlandii, prezydentach Francji i Polski. A także o księciu... wielorybów.

To oczywiście literówka polityka, który napisał o księciu wielorybów (prince of whales), chcąc wspomnieć o spotkaniu z Karolem, księciem Walii (Prince of Wales). „Każdego dnia spotykam się i rozmawiam z „zagranicznymi rządami”. Właśnie spotkałem się z królową Anglii (Wielkiej Brytanii), księciem wielorybów, premier Wielkiej Brytanii, premierem Irlandii, prezydentem Francji i prezydentem Polski. Rozmawialiśmy o «wszystkim»” – napisał Donald Trump na Twitterze. Wpadka prezydenta USA piszącego o spotkaniu z „księciem wielorybów” natychmiast została podchwycona przez internatów, którzy wyśmiali ją, tworząc memy na Twitterze.

Boris Johnson nowym premierem

Były minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson obejmie stanowisko po Theresie May. W głosowaniu członków partii uzyskał 66,4 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 87,4 proc. Polityk pokonał tym samym znacznie kontrkandydata – Jeremy'ego Hunta. Jutro Boris Johnson ma zostać zaprzysiężony na urząd premiera Wielkiej Brytanii.

W środę formalnie ustąpi Theresa May. Po sesji pytań i odpowiedzi w Izbie Gmin polityk uda się na Downing Street 10, gdzie mieści się siedziba premiera. Tam wygłosi ostatnie przemówienie. Kolejny krok to audiencja u królowej Elżbiety II, w trakcie której Theresa May złoży rezygnację ze stanowiska. Tego samego dnia monarchini spotka się z Johnsonem, który otrzyma misję sformowania nowego gabinetu.

W przemówieniu po wyborze Boris Johnson obiecał, że „doprowadzi do brexitu, zjednoczy kraj i pokona Jeremy'ego Corbyna”. – Dodamy temu krajowi energii. Do 31 października sfinalizujemy brexit i wykorzystamy wszystkie możliwości, które niesie ta nowa sytuacja – zapowiedział przyszły premier Wielkiej Brytanii.

