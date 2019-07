Wielka demonstracja mieszkańców Portoryko. Wspomagał ich Ricky Martin

Po tym, jak wyspę dwa lata temu spustoszył huragan Maria, Portoryko wciąż nie może wyjść z kryzysu finansowego. Nastroje obywateli pogorszyła korespondencja prowadzona przez gubernatora Ricardo Rosello. Chodzi o około 889 stron szyfrowanych wiadomości, jakie polityk wysyłał do swoich współpracowników. Znalazły się tam obraźliwe zwroty pod adresem kobiet, seksistowskie i homofobiczne teksty oraz szyderstwa wobec ofiar wspomnianego huraganu.

Ricky Martin twarzą protestu

Jak podaje agencja Reutera, mieszkańcy kraju domagają się natychmiastowego ustąpienia Rosello. Polityk wprawdzie ogłosił w niedzielę, że nie będzie ubiegał się o reelekcję w 2020 roku oraz ustąpi ze stanowiska szefa swojej partii, ale nie ma zamiaru spełniać oczekiwań wyborców i podawać się do dymisji. Ci w poniedziałek postanowili wyjść na ulice, a w demonstracjach organizowanych w San Juan wzięło udział ponad pół miliona osób.

Mieszkańcom Portoryko towarzyszyły gwiazdy światowego formatu. Pojawili się tam m.in. autor hitu „Despacito” Daddy Yankee oraz Ricky Martin, który relacjonował wydarzenia na Instagramie. Homoseksualny piosenkarz nawoływał Rosello do ustąpienia, ale polityk najwyraźniej nic nie robi sobie z takich próśb. Poniedziałkowe protesty zakończyły się po tym, jak policja użyła gazu łzawiącego, a gubernator poprosił Portorykańczyków o to, by dali mu kolejną szansę.