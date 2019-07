Mają 21 dzieci. Zdradzili, jak wyglądają ich wakacje

Rodzinę Radfordów tworzą 44-letnia Sue, jej 48-letni mąż Noel oraz 21 dzieci i troje wnuków. Kobieta w rozmowie z „The Sun” przyznała, że podczas wakacji wzrastają koszty utrzymania, co widać chociażby po wydatkach na jedzenie. O ile w trakcie roku szkolnego Radfordowie wydają na zakupy 250 funtów tygodniowo, o tyle w wakacje ta suma wzrasta do nawet 350 funtów. Rodzina utrzymuje się z zasiłków oraz dochodów z piekarni Noela, więc każdy dodatkowy wydatek staje się problematyczny. Nie oznacza to jednak, że liczą każdego pensa i nigdzie nie wyjeżdżają.

„Operacja wojskowa”

Sue zdradziła, że w tym roku Radfordowie pojadą do Holandii, a taki wyjazd jest dla niej niczym „operacja wojskowa”. – Proces pakowania to cieżka praca, ale jeśli włożę ubrania każdego dziecka do worka na śmierci i dołożę podpisy, to znacznie to ułatwi sytuację na miejscu – powiedziała 44-latka. – Zazwyczaj zabieramy ze sobą około siedmiu walizek – dodała.

Problematyczne okazuje się także utrzymanie czystości w domu, kiedy dzieci spędzają tam wakacje. Sue przyznała, że chociaż dwójka najstarszych dzieci już się wyprowadziła, to ich rodzeństwo potrafi zrobić duży bałagan. – Sprzątanie po nich zajmuje od dwóch do trzech godzin dziennie – powiedziała 44-latka. – Pralka działa non stop, a ja robię średnio trzy prania na dzień – dodała. Zdradziła, że ma pralkę o załadunku 18 kg, czyli o wiele większą niż standardowy sprzęt domowy.

Więcej dzieci nie będzie?

Sue i Noel poznali się, gdy kobieta miała zaledwie 7 lat. Ich pierwsze dziecko – Chris – na świat przyszło 29 lat temu, kiedy Sue miała jedynie 14 lat. Para zdecydowała się zatrzymać dziecko, ponieważ obydwoje zostali oddani do adopcji po urodzeniu. Po narodzinach dziecka wzięli ślub. Gdy Sue miała 17 lat na świat przyszła ich kolejna córka – Sophie. W 2014 roku Radford straciła dziecko. W lipcu 2016 roku na świat przyszło dziecko numer 19 – Phoebe. Suzanne Radford i Noel Radford mają już też wnuki – ich córka Sophie ma już trójkę dzieci.

W listopadzie ubiegłego roku „The Sun” poinformował o tym, że Sue urodziła 21. dziecko. W rozmowie z dziennikarzami przyznała, że po tym, jak malutka Bonnie została przywieziona ze szpitala do domu, pozostałe dzieci wręcz walczyły o to, by jako pierwsze ją przytulić. Wszystko wskazuje jednak na to, że córka będzie ich ostatnim dzieckiem. – Zdecydowaliśmy o tym, że nie chcemy więcej dzieci. Bonnie skompletowała naszą rodzinę – powiedziała 43-latka. – Niektórzy rodzice mówią „stop” po dwójce lub trójce dzieci. My powiedzieliśmy to po 21 – powiedział jej 47-letni mąż, Noel.

Czytaj także:

„Dopłata za bachora”. Paragon z hotelu w Karpaczu oburzył internautów