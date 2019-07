Ostatnie przemówienie Theresy May. Dostała owację na stojąco

Theresa May formalnie ustąpiła w środę, uczestnicząc wcześniej w sesji pytań i odpowiedzi w Izbie Gmin. Była już premier zapewniła, że będzie kontynuowała pracę jako poseł ze swojego okręgu wyborczego. Dodała, że chętnie przekaże swojemu następcy zobowiązanie do przeprowadzenia brexitu i stworzenia „świetlanej przyszłości dla kraju” . Część posłów skorzystała z okazji i pochwaliła zaangażowanie May w kwestie takie jak zdrowie psychiczne czy zwiększenie liczby stanowiska zajmowanych w polityce przez kobiety.

Owacja na stojąco

Głos zaprał również Jeremy Corbyn, który podkreślił, że May „szanuje służbę publiczną”, ale skrytykował jej politykę gospodarczą, brexit oraz fakt, że rząd nie poradził sobie z problemem bezdomności. W odpowiedzi była szefowa rządu wymieniła kwestie, które można rozpatrywać w kategorii sukcesów. Podkreśliła przy tym polepszenie sytuacji w edukacji, wzrost zatrudnienia oraz poprawę na rynku mieszkaniowym. – W istocie polityka nie polega na wymownych wypowiedziach czy nagłówkach medialnych – powiedziała May cytowana przez BBC. – Chodzi o różnicę, jaką codziennie robimy dla ludzi żyjących w tym kraju – dodała. Po zakończeniu przemówienia May udała się na swoje miejsce, a towarzyszyły jej gromkie oklaski.

Po wystąpieniu w Izbie Gmin Theresa May udała się na Downing Street 10, gdzie mieści się siedziba premiera. Tam wygłosi ostatnie przemówienie. Kolejny krok to audiencja u królowej Elżbiety II, w trakcie której Theresa May złoży rezygnację ze stanowiska. Tego samego dnia monarchini spotka się z Johnsonem, który otrzyma misję sformowania nowego gabinetu.

Johnson za May

Były minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson objął stanowisko po Theresie May. W głosowaniu członków partii uzyskał 66,4 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 87,4 proc. Polityk pokonał tym samym znacznie kontrkandydata – Jeremy'ego Hunta.

W przemówieniu po wyborze Boris Johnson obiecał, że „doprowadzi do brexitu, zjednoczy kraj i pokonania Jeremy'ego Corbyna”. – Dodamy temu krajowi energii. Do 31 października sfinalizujemy brexit i wykorzystamy wszystkie możliwości, które niesie ta nowa sytuacja – zapowiedział przyszły premier Wielkiej Brytanii.