Nieznane zdjęcia ze „strefy zero”. Tak wyglądały zgliszcza World Trade Center po zamachu

Galeria:

Strefa zero. Zdjęcia z World Trade Center po zamachu

Niewiele brakowało, by niezwykły zapis tego, jak wyglądało usuwanie zniszczeń po tragicznym ataku terrorystycznym, został zaprzepaszczony. Płyty CD ze zdjęciami trafiły bowiem na wyprzedaż, będąc w złym stanie. Nabył je partner Dr Johnathana Burgessa, który zadbał o to, by zarchiwizować fotografie. Dzięki pomocy jego znajomego Jasona Scotta, fotografie zostały wystawione do wglądu publicznego.

Na zdjęciach, wykonanych prawdopodobnie przez osobę pracującą przy usuwaniu gruzów z miejsca zamachu, widać ogrom zniszczeń. Fotografie dokumentują też codzienną pracę robotników. Wielu z nich narażonych było na działania toksycznych substancji. Z danych Center for Disease Control and Prevention wynika, że około 400 tys. osób ucierpiało na skutek urazów, traumy bądź innych chorób związanych z pracą na zgliszczach World Trade Center. Można je wspierać za pośrednictwem różnych fundacji charytatywnych.

Co wydarzyło się 11 września?

We wrześniu 2001 roku 19 terrorystów Al-Kaidy kupiło bilety na 4 loty krajowe amerykańskich linii lotniczych. Po przejęciu kontroli nad samolotami, skierowali dwa z nich na bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci obrał za cel Pentagon, niszcząc część kompleksu. Ostatni z samolotów rozbił się na polach Pensylwanii. Przypuszcza się, że miał on uderzyć w Biały Dom lub Kapitol. Tak się jednak nie stało, gdyż pasażerowie, którzy dowiedzieli się o losie innych samolotów, zaatakowali porywaczy i doprowadzili do tego, że samolot rozbił się właśnie w Pensylwanii. We wszystkich czterech katastrofach, zginęły 2973 osoby, w tym sześciu Polaków, nie licząc 19 porywaczy i 26 osób nadal oficjalnie uznawanych za zaginione. Straty poniosły także służby miejskie, głównie straż pożarna i policja. W trakcie akcji ratunkowej zginęło ponad 300 funkcjonariuszy.

Osama bin Laden, założyciel Al-Kaidy i inspirator ataków w USA, został zabity przez żołnierzy z Navy Seals 2 maja 2011 roku. Rozkaz zabicia lub pojmania terrorysty wydał prezydent Barack Obama. Mimo tego, że od katastrofy minęło 18 lat, do tej pory ekspertom nadal nie udało się zidentyfikować szczątków wielu spośród 2753 ofiar, które zginęły w wyniku zamachu. Władze Nowego Jorku postanowiły umieścić szczątki niezidentyfikowanych ofiar zamachów terrorystycznych na World Trade Center w Muzeum Pamięci ataku z 2001 r. W miejsce zniszczonych bliźniaczych wież powstał One World Trade Center - najwyższy i najdroższy (3,9 mld dol.) budynek na półkuli zachodniej ma 104 piętra i mierzy aż 541 metrów.

Fundusz Odszkodowań dla Ofiar Wydarzeń z 11 września

Pod koniec 2001 roku został stworzony Fundusz Odszkodowań dla Ofiar Wydarzeń z 11 września. Celem działań instytucji jest wypłata pieniędzy osobom, które poniosły jakiekolwiek szkody w wyniku zamachów terrorystycznych. Początkowe założenia przewidywały, że program będzie działał jedynie w latach 2001-2004. Był jednak wielokrotnie wznawiany ze względu na pojawiające się wciąż kolejne poszkodowane osoby. Działanie programu przedłużono więc do 2020 roku. Władze federalne na odszkodowania, jak zaznacza dziennikarz Kamil Turecki, przeznaczyły 7,375 mld dolarów. Co ciekawe, najwyższe pojedyncze odszkodowanie wyniosło 8,6 mln dolarów.

Kto może składać wnioski o odszkodowanie?

Osoby, które prowadziły akcję ratunkową, pracowały przy odgruzowywaniu, porządkowaniu terenów, ocaleni, mieszkańcy pobliskich terenów, a nawet przechodnie mogą starać się uzyskać odszkodowanie. Koniecznością, by się o nie ubiegać, jest przebywanie w toksycznych warunkach w strefie WTC między 11 września 2001 a 30 maja 2002. Odszkodowania wypłacane są za poniesione straty natury psychologicznej, jak np. cierpienie, zdrowotnej, za utracone wynagrodzenia, a także za koszty zabiegów medycznych.

Czytaj także:

Nieznane nagranie z zamachów na World Trade Center trafiło do sieci