ONZ pyta Polskę o konkretnego sędziego. To pierwszy taki przypadek w Europie

W imieniu ONZ o wyjaśnienia poprosił polski rząd specjalny sprawozdawca Diego Garcia Sayan. Chodzi o postępowanie dyscyplinarne prowadzone w sprawie sędzi Aliny Czubieniak. Została ona upomniana przez Sąd Najwyższy za uchylenie w 2016 roku decyzji o areszcie dla upośledzonego umysłowo 19-latka, który próbował przytulać się do 9-latki. Chłopak nie umiał czytać ani pisać, nie miał obrońcy, a prokuratura zamiast poinformować go o jego prawach, wręczyła mu jedynie dokumenty do przejrzenia.

W udzielonym później wywiadzie dla Onetu sędzia Czubieniak zwróciła uwagę, że o upomnieniu w jej sprawie rozstrzygnęli „notariusz, radca prawny i ławnik”. Sama powołała się na swoje 35-letnie doświadczenie w orzekaniu i kompletny brak zrozumienia wspomnianego składu. Karę nazwała „klasyczną ustawką”. Po tym komentarzu powołany przez Zbigniewa Ziobrę sędziowski rzecznik dyscypliny Piotr Schab wszczął postępowanie ws. „możliwego popełnienia deliktów dyscyplinarnych”.

Interwencję Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prokuratorów skomentowała dla Onetu szefowa Amnesty International. – Po raz kolejny polski rząd krytykują poważane instytucje międzynarodowe za tak zwaną reformę systemu sprawiedliwości – zwróciła uwagę. – Do podobnych interwencji Specjalnego Sprawozdawcy ONZ dochodziło w krajach takich jak Nigeria, Wenezuela czy Filipiny. Obecny Specjalny Sprawozdawca do tej pory zajął się kilkoma przypadkami w różnych krajach, w których sędziów i prokuratorów spotkały sankcje dyscyplinarne za wyrażane przez nich poglądy – dodawała.

Czytaj także:

Kolejny etap procedury przeciwko Polsce. KE chce „chronić sędziów przed kontrolą polityczną”Czytaj także:

Gersdorf: Żadnej korupcji nie było, więc teraz jesteśmy nazywani postkomunistamiCzytaj także:

Rzecznik TSUE: Nowo utworzona Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości