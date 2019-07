Wypadek podczas podróży poślubnej. Mężczyzna wpadł do wulkanu

Clay i Acaimie Chastain na co dzień mieszkają w Indianapolis. Para ostatnio wzięła po ślub, a już dzień po weselu wsiadła w samolot i poleciała na wyspę Saint Kitts i Nevis. Kilka dni po przylocie małżeństwo postanowiło wspiąć się na Mount Liamuiga, czyli stratowulkan, a zarazem najwyższy szczyt na wyspie. Po wejściu na górę mężczyzna stwierdził, że zejdzie do wulkanu, by z bliska zobaczyć bujną roślinność porastającą jego ściany wewnętrzne. Jego żona została z tyłu, ponieważ obawiała się trudnego zejścia.

Uratowały go rośliny?

– Schodziłem, a po chwili poczułem, że świat wiruje, a ja słyszę jak żona mnie woła – powiedział Clay w rozmowie z IndyStar. Mężczyzna stwierdził, że lina której używał prawdopodobnie pękła, przez co zaczął spadać. Zaniepokojona żona najpierw zaczęła nawoływać pytając, czy z mężem wszystko w porządku. Gdy nie usłyszała odpowiedzi, zaczęła schodzić tą samą ścieżką, którą chwilę wcześniej podążał Clay. Po drodze znalazła jego telefon oraz pomarańczową bandanę, którą miał na sobie. – Bałam się tego, co znajdę na dole – przyznała w rozmowie z mediami.

Acaimie w końcu dotarła do rannego męża i widząc, że w pobliżu nie ma innych ludzi, postanowiła pomóc mu wydostać się z krateru wulkanu. W połowie drogi odzyskała zasięg w komórce, dzięki czemu mogła zadzwonić na pogotowie. Clay trafił do szpitala, gdzie zrobiono mu specjalistyczne badania. Mężczyzna miał poważny wstrząs mózgu, pęknięte kręgi, złamaną czaszkę oraz stracił słuch w prawym uchu. To, że żyje, prawdopodobnie zawdzięcza faktowi, że jego upadek amortyzowała bujną roślinność, którą tak bardzo chciał zobaczyć.

Małżeństwo czeka teraz na powrót do ojczyzny. W serwisie GoFoundMe ruszyła zbiórka na transport Clay'a na Florydę. Pokrycie kosztów wymaga zebrania ponad 35 tys. dolarów. Oboje zgodnie podkreślają, że zewsząd napływają do nich głosy wsparcia oraz oferty pomocy.

