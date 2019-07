Maluch wszedł na taśmę bagażową. Dramatyczne nagranie

Na nagraniu widzimy, jak 2-latek wspina się na taśmę bagażową, na której jest już jedna walizka, po czym znika za czarną plastikową „zasłonką” . Szybko zarówno mama chłopca jak i pracownicy linii lotniczych przybiegają w to miejsce i szukają 2-latka w stosie walizek.

Wiadomo już, że po chłopiec przejechał tunelem przez maszynę do prześwietlania promieniami rentgenowskimi, a później zsypem trafił do sali kontroli bezpieczeństwa transportu, gdzie zauważyło go kilku pracowników od razu rzucając się do pomocy.

Według raportu policji, pracownicy znaleźli dziecko z „mocno opuchniętą i posiniaczoną” prawą rękę. W sumie 2-latek podróżował taśmą bagażową pięć minut. Vega podkreśliła, że chciała wskoczyć za dzieckiem, ale jej nie pozwolono. Przekazała, że chłopiec ma złamaną rękę. – Jestem wdzięczna, że żyje – mówiła matka.

