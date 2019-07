„SZ”: Timmermans nie będzie się już zajmował praworządnością

Matthias Kolb i Alexander Muehlauer z niemieckiego dziennika „Suddeutsche Zeitung” skomentowali wizytę Ursuli von der Leyen w Polsce. Niemieccy komentatorzy podkreślili, że Polska to drugi kraj, jaki szefowa KE odwiedziła po swojej nominacji. Atmosfera była bardzo dobra, ale von der Leyen nie promieniowała ze szczęścia, tak jak dwa dni wcześniej u boku Emmanuela Macrona - czytamy na łamach niemieckiej gazety. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że w nowej Komisji Europejskiej Frans Timmermans nie będzie się już zajmował kwestiami praworządności. W ten sposób Ursula von der Leyen chce poprawić relacje z krajami z Grupy Wyszehradzkiej, które zgłaszały zastrzeżenia twierdząc, że nie są traktowane na równi z innymi państwami.

Według nieoficjalnych doniesień nowa szefowa Komisji Europejskiej mogłaby powierzyć kwestie związane z praworządnością przedstawicielowi Europy Wschodniej. Największe szanse na objęcie teki ma Łotysz Valids Dombrovskis. „Takie rozwiązanie z pewnością byłoby po myśli premiera Polski Mateusza Morawieckiego” - piszą Matthias Kolb i Alexander Muehlauer.

Morawiecki rozmawia z von der Leyen