Instagram kontra rzeczywistość. Blogerka odsłania kulisy sesji zdjęciowych

Profil blogerki Rianne Meijer obserwuje na Instagramie ponad 354 tysiące użytkowników aplikacji. Holenderka chętnie dzieli się z internautami fotografiami ze swoich podróży, sesji zdjęciowych czy wypadów z przyjaciółmi. Od jakiegoś czasu Rianne Meijer oprócz idealnego zdjęcia w wyątkowej scenerii pokazuje również drugie, na którym wygląda zupełnie inaczej.

Dostaję mnóstwo wiadomości od osób, które piszą, że jestem idealna i zazdroszczą mi mojego fantastycznego życia. Chcę wam pokazać, że nie ma we mnie nic idealnego. Mam złe dni tak jak każdy i nie zawsze wyglądam perfekcyjnie. Pamiętajcie, że niemal każde zdjęcie, które widzicie na moim profilu w mediach społecznościowych zostało wcześniej specjalnie przygotowane. Na wiele fotografii nakładam filtry, niektóre zdjęcia były robione kilkadziesiąt razy, aby złapać właściwe oświetlenie i idelną pozę. Być może przez to wyznanie stracę część obserwatorów, ale znacznie ważniejsze jest dla mnie to, aby inni nie wpadali w kompleksy z powodu moich zdjęć - podkreśliła Rianne Meijer.

