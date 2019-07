To jedna z największych ras psów na świecie. Ich zdjęcia są komiczne!

Dorosłe osobniki osiągają nawet 79 cm wysokości, a ich masa dochodzi do 55 kilogramów. Żyją od 6 do 10 lat i pochodzą z Irlandii. Początkowo używano ich do polowań na jeleniowate i wilki. Współcześnie hodowane są w celach reprezentacyjnych i towarzyskich.

To psy wierne właścicielowi, lojalne i bardzo przywiązane do swojej rodziny. Nie są agresywne, a łagodne i cierpliwe wobec dzieci. Rasa ta jest jednak bardzo wymagająca – ze względu na duże gabaryty psa potrzebuje on zapewnienia odpowiednio dużej przestrzeni domowej oraz wybiegu.

