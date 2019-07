USA. Otworzył ogień w supermarkecie Walmart. Nie żyją dwie osoby

Ze wstępnych ustaleń wynika, że zarówno podejrzany jak i oficer, który odpowiedział na wezwanie dotyczące strzelaniny, zostali ranni. Szeryf okręgu DeSoto Bill Rasco powiedział, że zostali przewiezieni do pobliskich szpitali.

Dziennikarze CNN rozmawiali z Carlosem Odomem, świadkiem zdarzenia. Przekazał on, że gdy wychodził ze sklepu „usłyszał kilka strzałów” . – Więcej niż tuzin. Jedyne, co pomyślałem, to biegnij! Schroniłem się w moim samochodzie. To jest szaleństwo – podkreślił.

Motyw strzelaniny nie jest jasny. Policja nie podała też nazwisk dwóch ofiar śmiertelnych.

Miasto Southaven liczy 49 tys. mieszkańców i znajduje się w pobliżu granicy Mississippi-Tennessee.