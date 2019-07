Szósta żona emira Dubaju uciekła do Wielkiej Brytanii. Poprosiła o ochronę, boi się o swoje życie

Urodzona w Jordanii jako córka króla Husajna I i wykształcona w Wielkiej Brytanii księżniczka Haya ma obecnie 45 lat. W 2004 roku poślubiła szejka Muhammada ibn Raszida Al Maktuma, wtedy następcę tronu Dubaju. W ten sposób została jego szóstą żoną, określaną przez media jako „młodsza żoną”.

W 2006 roku Muhammad ibn Raszid Al Maktum przejął tron po swoim zmarłym bracie. Obecnie jest jedną z najważniejszych osób w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pełni rolę nie tylko emira Dubaju odpowiedzialnego za olbrzymi rozwój tego miasta w ostatnich latach. To także premier i wiceprezydent całego kraju pełniący tę funkcję od 2006 roku i jeden z najbogatszych ludzi na świecie.

W Wielkiej Brytanii znane jest także jego zamiłowanie do wyścigów konnych. Władca jest właścicielem stadniny koni wyścigowych rasy Godolphin. Często pojawiał się na corocznych wyścigach konnych w Ascot, na których zawsze pojawia się rodzina królewska i sama królowa Elżbieta II.

Ucieczka księżniczki

Kilka tygodni temu BBC informowało, że księżniczka Haya po ucieczce od męża, ma mieszkać w kamienicy o wartości 85 milionów funtów w Ogrodach Pałacu Kensington w centrum Londynu. Księżniczka chce rozwieść się z mężem. Jednak, jak informują bliskie jej źródła, obawia się, że może zostać porwana i „oddana” z powrotem do Dubaju.

Jej wyjazd z kraju ma mieć związek z próbą ucieczki i tajemniczym zaginięciem jednej z córek władcy, Latify bin Mohammad al-Maktoum, do których doszło w 2018 roku. Księżniczka Haya na początku stawała w obronie swojego kraju w związku z tą sprawą. Jednak teraz miała poznać nowe niepokojące fakty, i w konsekwencji znalazła się w obliczu rosnącej wrogości i nacisków ze strony członków rodzin królewskiej. Nie czuła się już dłużej bezpiecznie w Dubaju i postanowiła uciec.

Księżniczka „boi się o swoje życie”

Jak pod koniec lipca 2019 roku podało BBC, księżniczka Haya wystąpiła do brytyjskiego sądu z wnioskiem o ochronę przed przymusowym małżeństwem. W świetle prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii o taką ochronę mogą ubiegać się również mężatki. Księżniczka poprosiła również „o pełny nadzór nad jej dziećmi”, z którymi opuściła Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jak informuje BBC, szejk Muhammad zabiega o to, by jego potomkowie wrócili do Dubaju.

