Skąd wzięło się to w żołądku 70-letniego krokodyla? Właściciel gada jest w szoku, wszczęto dochodzenie

Krokodyl M.J. zmarł w czerwcu na Farmie Krokodyli Koorana niedaleko Rockhampton w Queensland, na północnym wschodzie kraju. Wewnątrz jelita gada odkryto po jego śmierci płytkę ortopedyczną ale też różnej wielkości... kamienie. – Dziwne rzeczy cały czas pojawiają się w żołądkach krokodyli – powiedział w rozmowie z CNN John Lever, właściciel farmy. – Ale płytka chirurgiczna to coś, czego byśmy się w życiu nie spodziewali – podkreślił. Wciąż nie jest jasne, czy płytka pochodziła z ciała zwierzęcia czy człowieka. – Krokodyl musiał zjeść coś, co miało w ciele tę płytkę, więc albo to był człowiek albo zwierze domowe. Sądząc po rozmiarach, mógł to być pies – dodał. W sprawie wszczęto dochodzenie i na razie podano, że wiadomo, iż płytka wyprodukowana została w Szwajcarii. – Prawdopodobnie była w jego żołądku od dziesięcioleci – stwierdził właściciel farmy.

70-letni krokodyl od sześciu lat znajdował się na farmie. Został kupiony od innego właściciela, a wcześniej żył na wolności.