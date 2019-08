Trump zaoferował pomoc Putinowi. Ten podziękował i odmówił

„New York Post” przypomina, że do środy spalonych zostało ponad siedem milionów lasów na Syberii. Pożary mają związek z wysokimi temperaturami i szaleją już od kilku dni. Ogień objął okręgi Tajmyr, ewenkijski, boguczański, kieżemski, jenisejski, motygiński oraz Abansky. Stan wyjątkowy wprowadzono z kolei w obwodzie irkuckim, w Krasnojarsku, części Buriacji oraz w jednej dzielnicy Jakucji.

Wojsko gasi pożary

Informacja o pożarach dotarła już do Donalda Trumpa, który zadzwonił do Władimira Putina z ofertą pomocy. Rosyjski prezydent podziękował za zainteresowanie, ale odmówił twierdząc, że już polecił rosyjskiemu ministerstwu obrony, aby pomogło w wygaszaniu pożarów. Strażaków wspomagają teraz żołnierze oraz wojskowe samoloty.

Putin stwierdził zarazem, że rozmowa z Trumpem to nadzieja na to, że w przyszłości „będzie możliwe przywrócenie pełnego formatu stosunków między dwoma krajami” . Telefon Trumpa do prezydenta Rosji potwierdziło już biuro prasowe Białego Domu, dodając, że przywódcy rozmawiali także o handlu.

