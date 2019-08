Nowa gwiazda mediów społecznościowych. Przed wami Angry Cat

Juno zdobył ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jego profil na Instagramie obserwuje już ponad 184 tys. internautów. Trzeba przyznać, że publikowane zdjęcia czworonoga… niewiele się od siebie różnią. Jednak mimo to, osób, które chcą śledzić dalsze losy kota – z dnia na dzień przybywa.

21-letnia właścicielka Juno, Dominique Teta z New Jersey, w jednym z wywiadów opowiedziała, dlaczego postanowiła założyć zwierzakowi konto na Instagramie. Przekonywała, że w każdym miejscu, w którym pojawiała się wraz z Juno, futrzak robił furorę. Dominique wpadła wówczas na pomysł, by zdjęcia kota opublikować w mediach społecznościowych. Chciała, by mogli je podziwiać liczni odbiorcy. Zwierzak występuje pod pseudonimem Angry Cat.

Właścicielka Juno zakłada, że specyficzny wygląd kot zawdzięcza swoim przodkom, którzy jak podejrzewa, mogli należeć do rasy Himalayan. Jest to rasa kotów powstała w wyniku krzyżowania kotów perskich z kotami syjamskimi. Dominique przekonywała, że Juno to wesoły zwierzak, który bardzo lubi się bawić.