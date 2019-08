Urocze czy przerażające? Dziewczynka „w dorosłych stylizacjach” podbija sieć

Ainni na Instagramie obserwuje prawie 800 tysięcy internautów. Dziewczynka to mała fashionistka. Możemy oglądać ją w wielu stylizacjach. Mama Ainni dba o to, by zaprezentować dziecko w eleganckich, luźnych, a także sportowych odsłonach. Nie zapomina także o dodatkach – dziewczynka pozuje w okularach oraz z torebkami. Trzeba przyznać, że nie na wszystkich zdjęciach ma bardzo zadowoloną minę. Jednak w komentarzach pod fotografiami roi się od pozytywnych komentarzy. Co o tym myślicie?

