Iran przejął tankowiec w Zatoce Perskiej. Zatrzymano siedmiu marynarzy

W niedzielę 4 sierpnia 2019 roku Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przejął zagraniczny tankowiec w Zatoce Perskiej. Irańska telewizja podała, że przemycał paliwo do państw arabskich. Jak informuje The Guardian, w wyniku zdarzenia siedmiu marynarzy, którzy znajdowali się na pokładzie, zostało zatrzymanych. – Siły IRGC (Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej – red.) zajęły zagraniczny tankowiec w Zatoce Perskiej, który szmuglował paliwo do kilku krajów arabskich – miał powiedzieć dowódca Korpusu gen. Ramezan Zirahi. – Przewoził 700 000 litrów paliwa – dodał.

Incydent w cieśninie Ormuz

Przypomnijmy – w piątek 19 lipca 2019 roku na wodach cieśniny Ormuz został zajęty tankowiec pływający pod brytyjską banderą. – To wyglądało jako porwanie. Statki nie zmieniają ot tak kursu. A on skręcił w prawo ku irańskim wodom. To naprawdę niepokojące – relacjonował informator „The Telegraph” z brytyjskiego ministerstwa obrony. W reakcji na działania Irańczyków w Londynie zwołane zostało posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA z udziałem przedstawicieli MON, resortu spraw zagranicznych i innych rządowych departamentów.