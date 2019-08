Modelka pochwaliła się, że zarabia dzięki swoim... pośladkom. „Rodzice są dumni”

26-letnia modelka z Brazylii przekazała, że za jeden opublikowany w mediach społecznościowych post, na którym widać jej krągłości, może zarobić nawet 4 tysiące funtów. Natalia Garibott dodała, że otrzymuje mnóstwo pozytywnych komentarzy od internautów. Wśród nich nie brakuje także matrymonialnych propozycji. Do Natalii zwracają się mężczyźni, którzy deklarują, że chcą by została ich żoną. – Inspiruję zarówno mężczyzn, jak i kobiety do dbania o siebie, do chodzenia na siłownię – stwierdziła Natalia.

Modelkę na Instagramie obserwuje ponad 1,3 miliona użytkowników mediów społecznościowych. Natalia Gribott przekazała, że członkowie jej rodziny są jej oddanymi fanami. Wyznała jednak, że czasami dochodzi między nimi do poważnych rozmów, które dotyczą jej działalności. – Moja rodzina jest niezwykle dumna, choć czasami zawracamy sobie głowę rodzajem zdjęć, które publikuję – powiedziała w jednym z wywiadów brazylijska modelka.

Natalia przyznała również, że oprócz zachwytów, spotyka się także z hejtem. W jaki sposób sobie z nim radzi? Metoda jest bardzo prosta. Modelka deklaruje, że blokuje wszystkie konta, których właściciele publikują „nieodpowiednie treści” i nie wdaje się z nimi w dyskusję, ponieważ nie chce „rozniecać ognia”.

Czytaj także:

Minęła połowa wakacji. Internauci nie mogą tego przeboleć i tworzą MEMYCzytaj także:

Urocze czy przerażające? Dziewczynka „w dorosłych stylizacjach” podbija sieć