Klient restauracji wezwał policję. Powód? Matka karmiąca piersią

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek 2 sierpnia 2019 roku. Klient jednej z restauracji w Ohio w Stanach Zjednoczonych zdecydował się wezwać policję, ponieważ w restauracji pojawiła się kobieta, która karmiła swoje dziecko piersią. Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, matki z dzieckiem nie było już w lokalu. Kobieta wcześniej zapłaciła swój rachunek i wyszła.

Policjanci pouczyli klienta, który wezwał służby. Podkreślali, że publiczne karmienie piersią jest legalne. Zgodnie z prawem stanu Ohio „matka ma prawo karmić piersią swoje dziecko w dowolnym miejscu publicznym”. Sprawę w jednym z wywiadów skomentowali właściciele restauracji. – Modlę się, aby mój lokal był miejscem, w którym ludzie czują się komfortowo. Dbam również o to, by było to miejsce, w którym jedzenie jest zdrowe – reklamował swój lokal właściciel, zwracając uwagę na aspekty kulinarne jak i te związane z panującą atmosferą.

Pierwszy tydzień sierpnia to Światowy Tydzień Karmienia Piersią.