Mężczyzna zabił dziecko swojej partnerki. Ujawnił szokujący motyw zbrodni

Dakota King spotykał się z kobietą, która dwa miesiące temu urodziła synka. Razem zajmowali się chłopcem. Jak opisuje The New York Post, pewnego dnia doszło do tragedii w wyniku, której dziecko zmarło. Jak ustalili śledczy, chłopiec został zamordowany przez partnera matki.

Jak doszło do tragedii?

19-letni Dakota King został aresztowany we wtorek 31 lipca 2019 roku. Usłyszał zarzut morderstwa. Dziecko trafiło do szpitala w „bardzo złym stanie”. Niestety, mimo starań lekarzy, nie udało się go uratować. Pracownicy szpitala poinformowali śledczych, że krewni chłopca, a także partner matki złożyli niespójne wyjaśnienia, gdy tłumaczyli w jaki sposób powstały obrażenia na ciele dziecka.

Po pewnym czasie rodzina dwumiesięcznego chłopca ujawniła kilka szczegółów zdarzenia. Przekazano śledczym, że King krzyknął na dziecko, a następnie położył chłopca twarzą do dołu w łóżeczku i ręką docisnął jego twarz do pościeli. Jak podaje The New York Post, King składając zeznania przyznał, że niemowlę wyprowadziło go z równowagi, gdy „opluło go mlekiem”. Śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie.