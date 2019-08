Siostra Meghan Markle: Chrzest Archiego był sfałszowany

– Chodzenie do Kościoła mojej siostry, wiedząc, co zrobiła naszemu ojcu, ignorując każde święta, wesela, dwa ataki serca, narodziny i chrzciny, to jest brak szacunku – stwierdziła w rozmowie z „Daily Star” . – Wszystko, co związane z tym chrztem wygląda na sfałszowane i stworzone w Photoshopie. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że zamieniła naszą całą rodzinę na rodzinę królewską. Powinna się wstydzić – stwierdziła Samantha Markle.

Samantha Markle jest przyrodnią siostrą Meghan Markle. Nie została zaproszona ani na królewski ślub, ani na chrzciny swojego siostrzeńca, mimo że wielokrotnie dopominała się o to w mediach. Niejednokrotnie też obrażała swoją siostrę w tabloidach. Mimo, że nie miała kontaktu z Meghan od 2008 roku, nazywa ją „nachalną księżniczką” , która urządza „absurdalną iluzoryczną wspinaczkę po drabinie społecznej” .

Samantha Markle pojawiła się nawet u bram Pałacu Kensington tuż przed ślubem swojej siostry, jednak została wyproszona przez ochronę. Z kolei jeszcze przed tym, jak Archie przyszedł na świat, mówiła w mediach, że Meghan „z pewnością wypełni swój dom opiekunkami” .

Pomimo wielu osobistych ataków i licznych prób Samanthy, która za pośrednictwem mediów chciała porozmawiać ze swoją siostrą, Meghan milczy na temat jej spraw rodzinnych.