Na terenie stanu wprowadzono prawo do eutanazji. Pierwsza osoba już z niego skorzystała

Go Gentle Australia

/ Źródło: Go Gentle Australia

Wiktoria to pierwszy australijski stan, na terenie którego wprowadzono prawo do poddania się eutanazji. Niespełna miesiąc po wejściu przepisów w życie, skorzystała z niego pierwsza osoba. To 61-letnia kobieta, u której zdiagnozowano nowotwór z przerzutami.