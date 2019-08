W tej stoczni powstał Titanic. Grozi jej bankructwo

Harnald and Wolff powstała w 1861 roku w irlandzkim Belfaście. Na przełomie XIX i XX wieku stocznia była związana z kontraktem z przewoźnikiem White Star Line, dla którego zbudowała ponad 70 okrętów. To tam powstał największy wówczas na świecie Titanic, który zatonął w 1912 roku. Teraz przedsiębiorstwo zmaga się z problemami, o czym poinformowało CNN.

Wniosek o kredyt odrzucony

Rzecznik Harland and Wolf przekazał, że brytyjski rząd mianował już administratora nadzorującego restrukturyzację firmy. Ta z roku na rok zatrudnia coraz mniej pracowników. Wystarczy wspomnieć, że w 1935 roku z przedsiębiorstwem było związanych około 35 tys. pracowników. Teraz na pełnym etacie zatrudnionych jest jedynie 123. Od 2003 roku w stoczni nie zbudowano żadnego statku, a przez ostatnie lata firma koncentrowała się na produkcji w zakresie energii odnawialnej, w tym na turbinach pływowych.

Pracownicy nie mogą pogodzić się z możliwością, że firma może ogłosić bankructwo. Przez ostatni tydzień okupowali stocznię i zapowiadali walkę o jej interesy. Sprawa wygląda jednak na bardzo trudną. Stocznia ogłosiła start w konkursie o kontrakt na wybudowanie dwóch fregat dla brytyjskiej marynarki wojennej oraz złożyła wniosek o pożyczkę pomostową w wysokości 600 tys. funtów. Te rozwiązania miały pomóc uniknąć bankructwa, jednak Harland and Wolf nie uzyskał kredytu, przez co jedyną możliwością stało się wszczęcie procesu upadłościowego. Teraz to od administratora mianowanego przez rząd zależy, czy firma nadal będzie mogła prowadzić działalność, czy będzie musiała zostać zlikwidowana.