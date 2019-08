Policjant jechał konno i prowadził mężczyznę. Do kajdanek przywiązano sznur

Do zdarzenia opisywanego przez CBS News doszło w Galveston w amerykańskim stanie Teksas. To tam w centrum miasta 43-latek miał dopuścić się przestępstwa. Na miejsce konno przyjechali dwaj policjanci, którzy skulli czarnoskórego mężczyznę kajdankami, a do nich przywiązali długi sznur. Zatrzymany szedł między funkcjonariuszami, a jeden z nich prowadził go trzymając za drugi koniec liny. Przypadkowi przechodnie zrobili zdjęcia, które były już wielokrotnie udostępniane w mediach społecznościowych. Na Departament Policji w Galveston spadła fala krytyki, a w sieci pojawiły się już zestawienia z interwencji z obrazami ilustrującymi traktowanie niewolników kilka wieków wcześniej.

Rzecznik miejscowej policji przekazał, że funkcjonariusze poruszają się konno transportując zatrzymanych w niektórych sytuacjach, takich jak imprezy masowe. „Metoda ta w tym przypadku nie była stosowana poprawnie” – dodano w oświadczeniu. Szef Departamentu Veronn L. Hale przeprosił z kolei 43-latka. „Nasi oficerowie w tym przypadku źle ocenili sytuację i mogli czekać na radiowóz. Nie mieli jednak złych zamiarów” – podkreślił. Dodał, że zmieniono już przepisy tak, aby zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości. „Rozumiemy negatywne postrzeganie tego działania i uważamy, że najbardziej właściwe będzie zaprzestanie stosowania tej metody” – podsumował. Nie wiadomo jednak, czy wobec wspomnianych policjantów podjęto działania dyscyplinarne.