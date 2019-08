Wychodzą na jaw kulisy amerykańskiej wyprawy Meghan Markle. „Prosiła o pomoc policję”

Przypomnijmy, że 19 lutego księżna Meghan Markle zorganizowała huczne baby shower w pięciogwiazdkowym hotelu The Mark w Nowym Jorku. Jak donosił portal CNN Lifestyle, w przygotowania bardzo zaangażowały się przyjaciółki księżnej Sussex – tenisistka Serena Williams i adwokat Amal Clooney. Oprócz nich na imprezie pojawiły się także aktorki Abigail Spencer i Janina Gavankar oraz projektantki mody Misha Nonoo i Jessica Mulroney. Było luksusowo i drogo - co wzbudziło mieszane odczucia w Wielkiej Brytanii. Baby shower miało kosztować około 500 tys. dolarów, a księżna dotarła na nie prywatnym odrzutowcem Clooneyów.

Po pół roku na jaw wychodzą szczegóły imprezy zorganizowanej przez żonę księcia Harry'ego. „The Telegraph” podaje, że Amerykance zależało na tym, by funkcjonariusze nowojorskiej policji pomogli jej uniknąć „potencjalnego wrażenia, że chce przyciągnąć uwagę mediów” . We wtorek Mail Online opublikował notkę dotyczącą życzenia księżnej, uzyskaną od Departamentu Stanu na podstawie prawa dostępu do informacji publicznej.

Z notki wynika, że podróż miała charakter prywatny. Mimo tego za pośrednictwem oficerów królewskich ochrony księżna poprosiła o spotkanie z przedstawicielami amerykańskich służb bezpieczeństwa. Meghan Markle oczekiwała, że Amerykanie umożliwią jej opuszczenie hotelu tylnymi drzwiami. Księżnej wyjaśniono jednak, że będzie się to wiązało z przemieszczeniem w to miejsce charakterystycznych pojazdów ochrony, co od razu ściągnie uwagę. "VIP wyjaśnił, że zamiarem była zmiana dosłownej optyki wyjazdu. Chodziło o stworzenie wrażenia na zdjęciach, że usiłuje się wymknąć z hotelu tylnymi drzwiami, a nie wychodzi przez główne wyjście, co mogłoby z kolei wyglądać, jakby cieszyło ją zainteresowanie mediów" - odnotowali amerykańscy oficerowie z Departamentu Bezpieczeństwa.