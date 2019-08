Gwiazdy, światła i kształty. Tak wygląda instalacja na sklepieniu katedry Notre Dame

Serwis Designboom określił Miguela Chevaliera jednym z pionierów sztuki cyfrowej i wirtualnej. Francuz czerpie inspiracje z historii oraz przyrody, nie bojąc się łączyć tych wątków ze współczesnością. Ostatnio pojawił się w katedrze Notre Dame w Rodez, gdzie stworzył instalację ukazującą wirtualną rzeczywistość. Na sklepieniu w nawie głównej wyświetlił trzydzieści różnokolorowych promieni światła, które połączył z wizualizacją gwiazd.

Artysta przy projekcie współpracował z astrofizykiem Fabio Acero, dzięki czemu stworzona przez jego wizja nie jest swobodną imaginacją, a ma swoje odzwierciedlenie w świecie przyrody. Opracowane przez niego promienie świetlne łączą się w różne kształty, tworząc odrębne i ruchome kompozycje, które podkreślają kształt kolumn oraz łuków wewnątrz świątyni.

Notre Dame w Paryżu

Chociaż Notre Dame oznacza „Nasza Pani” i nazwa ta poświęcona Maryi towarzyszy wielu francuskim świątyniom, to najważniejsza jest oczywiście katedra w Paryżu. Tuż po ugaszeniu kwietniowego pożaru, prezydent Francji Emmanuel Marcon powiedział: „Notre Dame to nasza historia, nasza literatura, część naszej psyche. Miejsce, gdzie rozegrały się wszystkie nasze najważniejsze wydarzenia: nasze epidemie, nasze wojny, nasze wyzwolenia; to epicentrum naszego życia”. – Bądźmy dumni, bo zbudowaliśmy tę katedrę ponad 800 lat temu. Wznieśliśmy ją i przez wieki pozwalaliśmy jej rozrastać się i poprawialiśmy ją. Dzisiejszej nocy uroczyście przysięgam: odbudujemy ją wspólnie – zapowiedział Emmanuel Macron. Nowo wybrany przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji Eric de Moulins-Beaufort poinformował, że odbudowa katedry wymaga „lat pracy”.

Dlatego już następnego dnia ruszyły liczne zbiórki organizowane przez obywateli na portalach crowdfundingowych. Pojawili się też pierwsi darczyńcy z grona najbogatszych ludzi świata. Na konto odbudowy wpłynęły setki milionów euro od właścicieli znanych marek luksusowych, między innymi od właściciela Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga czy Alexander McQueen. Wszystkie wcześniejsze ustalenia pogrzebała ostatecznie decyzja francuskiego senatu. Izba Wyższa francuskiego parlamentu przegłosowała bowiem ustawę, która nakazuje odbudowanie katedry w takiej formie, w jakiej znajdowała się przed pożarem. Ostatecznie zamyka to wszelkie kwestie konkursowe oraz tłumi ambicje projektantów i architektów. Z ulgą odetchną jednak osoby, które nie zdążyły odwiedzić katedry przed wypadkiem.

Wśród przesłanych do oficjalnego konkursu pomysłów, znalazło się kilka naprawdę ciekawych. Wśród nich największą popularnością cieszyły się ekologiczna propozycja, która zakładała stworzenie ogrodu społecznościowego, projekt z kryształowym dachem, oraz dach stworzony z gigantycznego witraża.

Ogród społecznościowy

Kolejny z projektów, który podchodzi do odbudowy w bardzo oryginalny sposób, to propozycja studia NAB. Zaproponowali oni, aby na dachu katedry powstał wielki ogród społecznościowy przypominający szklarnię. Pod przeszklonym dachem mieszkańcy mogliby uprawiać rośliny. Centralnym punktem projektu jest nowa iglica, która w całości miałaby stać się pasieką. Na platformach wewnątrz nowej konstrukcji zaproponowano rozstawienie szeregu uli. Jest to nawiązanie do sytuacji, która miała miejsce przed pożarem. Na dachu jednej z naw katedry od lat znajduje się bowiem miejska pasieka. Na zdjęciach lotniczych, które zostały wykonane tuż po pożarze, widać, że znajdujące się tam ule przetrwały, a jak nieco później potwierdzili pszczelarze opiekujący się pasieką, pszczoły przetrwały.



Nowoczesne nawiązanie do tradycji

Francuski artysta i architekt David Deroo przedstawił wizję, która zakłada bardzo mocne nawiązanie do oryginalnej konstrukcji dachu i iglicy z nieco tylko unowocześnioną formą. Jego zdaniem Francuzi doceniliby innowacyjne podejście, ale przy zachowaniu formy, którą znali przez lata.



Szklany dach

Projekt nowego dachy przedstawił także rosyjski architekt Alexander Nerovnya. Według jego wizji iglica powinna zostać odbudowana w niemal niezmienionej formie. Dach zaś pokryć mają szklane tafle o ostrych, charakterystycznych kształtach. Projekt ten charakteryzyje się prostotą i stawia na kontrast między repliką zabytkowej iglicy a nowoczesnym, szklanym dachem.



Witraż

Jeden z najbardziej imponujących i przekłuwających uwagę projektów stworzyli architekci z brazylijskiego AJ6 Studio. Według ich wizji dach i iglicę odbudowanej katedry pokrywać ma w całości wieki witraż. To kolejny z projektów, który pełnie swojego potencjału pokazywałby w nocy, gdy wnętrza katedry są oświetlone. W dzień zaś zwiedzający mogliby się cieszyć niezwykłym światłem wpadającym do środka.



Futuryzm

Zespół architektów z Cypru pod intrygującą nazwą Kiss The Architect zaproponował jedną z najbardziej kontrowersyjnych propozycji. Nowa iglica miałaby się opierać na spiralnej klatce schodowej, wokół której powstałyby futurystyczne łuki i figury geometryczne.



Snop światła

Do listy ciekawych projektów warto dodać słowacką propozycję. Studio Vizumatelier zaproponowało stworzenie nowej, smukłej iglicy z materiału przypominającego mleczne szkło, ze szczytu której, ku niebu unosiłby się snop światła. Projekt nawiązuje do marzeń gotyckich architektów, których celem było dosięgnięcie nieba.



Kryształowy dach

Włoscy projektanci Massimiliano i Doriana Fuksas przedstawili swój projekt przejrzystej, kryształowej formy dachu oraz iglicy. Dzięki takiej konstrukcji katedra prezentowałaby się wyjątkowo szczególnie nocą, kiedy jej wnętrza są oświetlone. Jak twierdzą projektanci, kryształ jest symbolem kruchości, ale też duchowości. Projekt ma więc upamiętniać tragiczny pożar, a jednocześnie odnosić się do funkcji tego miejsca.