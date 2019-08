Ludzie wpadli w panikę. Wydawało im się, że słyszą strzały

W sobotę 3 sierpnia zginęło kilkadziesiąt osób w strzelaninie w El Paso. Donald Trump do zamachu odniósł się na Twitterze. „Straszna strzelanina w El Paso. Doniesienia są bardzo złe, wielu zabitych. Pracuję ze stanem, lokalnymi władzami i wymiarem sprawiedliwości. Rozmawiałem z gubernatorem, by ofiarować pełne wsparcie rządu federalnego. Niech Bóg będzie z wami wszystkimi!” – napisał wówczas prezydent USA. Dzień później kolejne osoby zginęły w strzelaninie, do której doszło na ulicach Dayton. Te wydarzenia wstrząsnęły okolicznymi mieszkańcami, ale także odbiły się szerokim echem w mediach na całym świecie.

„Wszyscy wpadli w panikę”

We wtorek 6 sierpnia 2019 na Times Square wybuchła panika, gdy zgromadzony tłum usłyszał huk. Przerażeni ludzie myśleli, że to odgłos strzałów. Zaczęli rozbiegać się we wszystkich możliwych kierunkach. Biorąc pod uwagę ostatnie krwawe zajścia, nie można dziwić się ich reakcji. W wyniku zamieszania, które wybuchło kilkanaście osób odniosło obrażenia. Wiele osób poinformowało policję o zdarzeniu. Śledczy ustalili jednak, że dźwięk, który usłyszeli zgromadzeni na Times Square nie był odgłosem strzałów. Wydał go motocykl. Policja w mediach społecznościowych apelowała o spokój. Do mediów społecznościowych trafiły nagrania z tego zdarzenia. „Wszyscy wpadli w panikę” – poinformował jeden z użytkowników Twittera.