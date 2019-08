Miała spędzić w więzieniu 51 lat. Cyntoia Brown wyszła dziś na wolność

Obecnie 31-letnia Cyntoia Brown została ułaskawiona w poniedziałek 7 stycznia 2019 roku przez gubernatora stanu Billa Haslama. Przebywała w więzieniu od 2006 roku. O jej uwolnienie apelowały m.in. Rihanna czy Kim Kardashian. Kobieta pozostanie na zwolnieniu warunkowym przez 10 lat pod warunkiem, że w tym czasie nie naruszy żadnych przepisów stanowych lub federalnych, a także będzie pracowała i brała udział w regularnych sesjach doradczych.

Historię Cyntoi Brown można streścić właściwie w dwóch punktach. W wieku 16 lat zastrzeliła swojego oprawcę i od tamtej pory przebywała w więzieniu dla kobiet w Tennessee. Jako nastolatka nie zdążyła nawet zakosztować życia, narkotyzowana i wynajmowana na godziny przez swojego chłopaka – alfonsa nazywanego w okolicy „podrzynaczem gardeł”. Nie wytrzymała w kwietniu 2004 roku, kiedy trafiła do 43-letniego „klienta”.

Johnny Michael Alle oprócz seksu, lubił także bić i dusić swoje ofiary. Przestraszona Cyntoia Brown sięgnęła po jego własną broń i zabiła go na miejscu. Na swoje nieszczęście z miejsca zdarzenia zabrała także jego portfel. Prokurator zakwalifikował to zdarzenie jako napad z bronią w ręku, a sąd skazał 16-latkę jak dorosłą. Usłyszała wyrok 51 lat więzienia bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Co ciekawe, po kilku latach w stanie Tennessee zmieniło się prawo. Według dzisiejszych przepisów dziewczyna zostałaby potraktowana nie jako napastnik, lecz jako nastoletnia ofiara gwałciciela.

Sprawę Cyntoi Brown postanowili nagłośnić amerykańscy celebryci. Takie sławy jak Rihanna czy Kim Kardashian opisywały smutną historię dziewczyny w mediach społecznościowych i promowały ją pod hasztagiem #FREECYNTOIABROWN. Zwracały uwagę m.in. na pomyślny przebieg resocjalizacji osadzonej. Brown podczas 13 lat spędzonych do tej pory w więzieniu zdołała zdobyć wykształcenie.

