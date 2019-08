Depresja, molestowanie, chorobliwa fascynacja wujem. Kulisy tragedii 22-letniej Saoirse Kennedy

Saoirse Kennedy Hill zmarła w czwartkowe popołudnie po tym, jak przedawkowała narkotyki przebywając na terenie posiadłości w Hyannis Port. Oświadczenie w sprawie wydali bliscy 22-latki. „Nasze serca są zdruzgotane przez utratę naszej ukochanej Saoirse. Jej życie było pełne nadziei, obietnicy i miłości” – podano w komunikacie.

Wnuczka Roberta F. Kennedy'ego pracowała jako specjalistka ds. komunikacji w Boston College. Na łamach jednej z gazet studenckich opowiadała o swoich problemach psychicznych i zmaganiach z depresją. Przyznała wówczas, że „choroba zapuściła korzenie na początku szkoły średniej i będzie z nią do końca życia”. Dodawała, że przeżywała „ataki głębokiego smutku, które wydawały się być niczym głaz na piersi”.

Depresja, uzależnienie, molestowanie

O problemach Saoirse Kennedy Hill na łamach Mail Online napisał Jerry Oppenheimer, który od lat publikuje książki na temat historii rodziny Kennedych. Dziennikarz twierdzi, że w miesiącach poprzedzających jej śmierć, rodzina 22-latki usiłowała umieścić ją w ośrodku odwykowym w Kalifornii. Wnuczka Roberta F. Kennedy'ego od nastoletniego wieku zmagała się z depresją, a jej stan pogorszył fakt, że w przeszłości była molestowana przez osobę, którą znała. Informator Oppenheimera twierdził, że mogła to być kobieta, ale nie jest to jasne.