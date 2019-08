Eksplozja rakiety w Rosji. Odnotowano wzrost promieniowania

Co najmniej dwie ofiary śmiertelne i sześciu rannych - to efekt wybuchu na terenie należącym do rosyjskiej marynarki. Zabici to cywilni specjaliści, wśród rannych jest także personel wojskowy. Placówka testowa, w której doszło do wybuchu, zlokalizowana jest w okolicy Archangielska w północno-zachodniej części Rosji.

Więcej informacji już za chwilę.