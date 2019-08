Polak zgubił we Włoszech saszetkę z pieniędzmi. Oddał ją uczciwy hotelarz

Saszetkę z 11 tysiącami funtów Gianluca Marcucci znalazł na parkingu swojego hotelu w Mozzo. W celu odnalezienia turysty, aby oddać mu zgubione pieniądze, postanowił przejrzeć nagrania z zainstalowanej tam kamery. Ponadto, wraz ze swoimi pracownikami, przeanalizował spis gości i godziny ich odjazdu.

Po jakimś czasie udało się wytypować, że saszetkę z pieniędzmi zgubił 35-letni Polak, który w hotelu zatrzymał się w drodze do Turynu. Tam właśnie znalazł go hotelarz. Polak wrócił po zgubę do hotelu w Mozzo i podziękował całemu personelowi. Jak się okazało, mężczyzna nie był jeszcze nawet świadomy, że zgubił pieniądze.