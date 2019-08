Śmiertelna infekcja po kąpieli w Bałtyku. Nie żyje kobieta

Informację o zgonie starszej kobiety przekazał dyrektor Krajowego Urzędu Zdrowia i Spraw Socjalnych Meklemburgii-Pomorza Przedniego Heiko Will. W komunikacie nie ujawniono, kim była zmarła, ani kiedy lub gdzie dokładnie doszło do feralnej kąpieli. Will poinformował jednak, że kobieta – ze względu na wiek – należała do grupy ryzyka jako osoba o osłabionej odporności. Ekspert podkreślił, że nie jest planowane zamykanie kąpielisk bowiem przecinkowce występują wszędzie.

Przecinkowce – czym to grozi?

Przecinkowce szczepu Vibrio vulnificus w wodzie morskiej mnożą się w przyspieszonym tempie, gdy jej temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza. Najbardziej narażone na zakażenie nimi są osoby o obniżonej odporności bądź ci plażowicze, którzy mają rany na skórze. Przecinkowce mogą wywołać m.in. zatrucie pokarmowe czy zapalenie jelit. Przy tych chorobach występują objawy takie jak nudności, wymioty, bóle brzucha i gorączka.

Przecinkowce mogą w ekstremalnych sytuacjach doprowadzić do śmierci. Dotyczy to osób z osłabionym układem odpornościowym bądź zmagających się z przewlekłymi chorobami, szczególnie przewlekłą niewydolnością wątroby. Zakażenie przecinkowcem może prowadzić np. do sepsy.

