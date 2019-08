Była bohaterką głośnego programu. Transseksualna modelka nie żyje

Miriam Rivera zdobyła międzynarodową sławę po tym, jak wzięła udział w programie „Wszystko o Miriam”, który w 2005 roku był emitowany przez TVN. Meksykańska modelka została zamknięta na dwa tygodnie w willi z sześcioma mężczyznami, którzy zabiegali o jej względy. Uczestnicy podejmowali różne zadania, a ich starania oprócz Rivery oceniali doradcy. Walczący o nagrodę w postaci tygodniowego rejsu z modelką oraz 10 tys. funtów nie wiedzieli jednak, że jest ona transpłciowa. Rivera urodziła się jako mężczyzna, poddając się jedynie zabiegowi powiększeniu piersi. Meksykanka nie usunęła męskich genitaliów oraz przyjmowała żeńskie hormony. O podstępie wiedzieli widzowie kontrowersyjnego programu.

Samobójstwo czy zabójstwo?

Modelka, która dzięki udziałowi w programie została sławna, wystąpiła jeszcze w australijskim „Big Brotherze”. Teraz media obiegła informacja o jej śmierci. 38-latka zmarła w lutym. – Rankiem 5 lutego zadzwoniła do mnie z Meksyku mówiąc, że źle się czuje i wymiotuje krwią. Poradziłem jej, by poszła do szpitala – powiedział w rozmowie z Daily Mail mąż modelki, Daniel Cuervo, który przebywał wówczas w Nowym Jorku. Tego samego dnia znaleziono ciało Rivery, a jako przyczynę śmierci uznano samobójstwo.

Z taką wersją zdarzeń nie zgadza się Cuervo, który poprosił władze o przesłanie ciała modelki do Nowego Jorku i przeprowadzenie sekcji zwłok. Wówczas poinformowano go, że przeprowadzono już kremację. Mężczyzna podejrzewa, że gwiazda TV została zamordowana, ponieważ odmówiła pracy jako prostytutka. Jej przyjaciółka Susan Nielsen twierdzi z kolei, że jeszcze przed jej rzekomą samobójczą śmiercią ktoś próbował zabić Riverę.

