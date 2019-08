Miliarder popełnił samobójstwo w celi. Jeffrey Epstein miał odpowiadać za pedofilię

Mężczyzna oskarżany był o to, że kilkanaście lat temu korzystał z usług seksualnych nieletnich dziewcząt. W jego rezydencjach na Manhattanie i na Florydzie miało dochodzić do aranżowanych przez niego spotkań z nastolatkami, z których najmłodsza miała mieć 14 lat. Jeffrey Epstein nie przyznawała się do winy. 66-latek już w lipcu trafił do szpitala po tym, jak znaleziono go nieprzytomnego w celi. Prawdopodobnie była to jego pierwsza próba samobójcza.

Sprawa Epsteina ciągnie się od lat. Biznesmen w latach 2007-2008 uniknął jednak więzienia, zawierając ugodę. Przyznał się do części zarzutów, m.in. do podżegania do prostytucji i został wpisany do rejestru przestępców seksualnych. Miał zasądzone także 13 miesięcy aresztu, ale ugoda pozwalała mu na wychodzenie do pracy przez sześć dni w tygodniu.

Amerykańskie media podkreślały, że w przeszłości Jeffrey Epstein miał dobre kontakty m.in. z Donaldem Trumpem, prezydentem Billem Clintonem i księciem Andrzejem.

Obecnie groziło mu nawet 45 lat więzienia. Tym razem sąd nie zdecydował się na wyznaczenie kaucji. Proces finansisty miał rozpocząć się nie wcześniej niż w czerwcu 2020 roku.