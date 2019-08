Miliarder znaleziony martwy w celi. Donald Trump dzieli się teorią spiskową obciążająca Billa Clintona

Znał bogatych i wpływowych. Na organizowanych przez niego przyjęciach bywali m.in. Bill Clinton, syn królowej Elżibety II książę Andrzej czy ówczesny biznesmen Donald Trump. Właśnie te przyjęcia stały się przyczyną problemów finansisty. Już kilkanaście lat temu głośno było o tym, że bywały na nich nieletnie dziewczęta, z których usług seksualnych korzystali goście. Jeffreyowi Epsteinowi długo udawało się uniknąć odpowiedzialności. Aż do lipca 2019 roku, kiedy to miliarder został aresztowany i trafił do więzienia w Nowym Jorku, gdzie miał oczekiwać na proces bez możliwości wyjścia za kaucją. Jeśli zarzuty związane ze stręczycielstwem i wykorzystywaniem seksualnym nieletnich potwierdziłyby się, groziło mu nawet 45 lat więzienia.

Finansista nie doczekał jednak procesu. W sobotę 10 sierpnia media podały, że 66-latek został znaleziony martwy w celi, a jako przyczynę wskazano samobójstwo. Pierwszą próbę samobójczą mężczyzna miał podjąć już w lipcu. Wówczas udało się go jednak uratować. Natychmiast po pojawieniu się doniesień o śmierci Epsteina, w mediach społecznościowych ruszyła lawina spekulacji na ten temat. Nie brakuje teorii, że za zgonem miliardera mogą stać jego wpływowi znajomi, którym zależało, by tajemnicą pozostało to, co działo się na imprezach w rezydencjach na Manhattanie i na Florydzie.

Znany z konserwatywnych poglądów aktor i komik Terrence K. Williams zamieścił na Twitterze sugestię, jakoby za śmierć Epsteina odpowiedzialny był były prezydent USA Bill Clinton. „Zmarł z powodu samobójstwa, będąc pod 24-godzinną obserwacją mającą zapobiec samobójstwu? Ta, dobre sobie! Jak to się stało? Jeffrey Epstein miał informacje o Billu Clintonie i teraz nie żyje” – stwierdził Williams. Jego wpis został podany dalej z konta prezydenta USA Donalda Trumpa, co wywołało oburzenie części dziennikarzy.