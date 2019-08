Samolot dosłownie zaczął rozpadać się w powietrzu. Awaryjne lądowanie pod Rzymem

Do zdarzenia doszło tuż po starcie maszyny ze znajdującego się na przedmieściach Rzymu lotniska Fiumicino. Niedługo po tym, jak Boeing 787 znalazł się w powietrzu, doszło do „usterki silnika” , przez co konieczny był powrót na lotnisko. Jak donoszą włoskie media, skutki awarii odczuli okoliczni mieszkańcy. Na ich domy i podwórka z wysokości około 400 metrów spadły bowiem fragmenty maszyny.

– Pora podjąć działania. To zdarzenie pokazuje, że przeloty nad domami miedzy Fregene i Isola Sacra są niebezpieczne. Musimy przyjrzeć się pozwoleniom na korzystanie z pasa startowego, który został zbudowany w czasach, gdy tereny wokół lotniska były niezabudowane – wskazał burmistrz Fiumicino Esterino Montino.

Na pokładzie samolotu Norwegian Airlines lecącego do Los Angeles znajdowało się 298 pasażerów. W trakcie awaryjnego lądowania nikt nie ucierpiał. Incydent bada włoska Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Lotów (ANSV). Inspektorzy zbadają zarówno samolot, jak i przyjrzą się odłamkom, które spadły na ziemię. Niewykluczone są kontrole także innych Boeingów 787, by sprawdzić, czy była to jednorazowa usterka, czy szerszy problem.