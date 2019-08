Tajemnicza eksplozja podczas testów paliwa rakietowego. Nie ma ciał dwóch ofiar

O eksplozji, do której doszło w czwartek 8 sierpnia, do tej pory niewiele wiadomo. Tuż po wybuchu pojawiła się informacja o dwóch zabitych i czterech osobach rannych. Na stronie internetowej Świerodwińska, gdzie produkowane są okręty dla marynarki wojennej, pojawiły się doniesienia o „krótkotrwałym wzroście promieniowania” , których jednak później nie potwierdzano. Na sytuację nerwowo zareagowali okoliczni mieszkańcy – w aptekach w pobliskim Archangielsku zaczęło brakować jodyny, a w sklepach wzrosła sprzedaż wódki. Zamknięty dla żeglugi został obszar Morza Białego, w pobliżu którego doszło do wybuchu.

Rosatom potwierdza swoją rolę

Co stało się na poligonie, gdzie trwają prace m.in. nad silnikiem jądrowym rakiety Buriewiestnik? W sobotę oświadczenie wydał Rosatom,, potwierdzając tym samym swoją rolę w incydencie. Jest to państwowe przedsiębiorstwo zrzeszające firmy i instytucje naukowe, które zajmują się m.in. energetyką jądrową w Rosji oraz administrują flotą lodołamaczy o napędzie atomowym Spółka poinformowała, że do eksplozji doszło podczas testów rakiety na platformie morskiej. – Po zakończeniu testów paliwo rakietowe zapaliło się, a następnie wybuchło – czytamy w komunikacie. Na skutek eksplozji kilku pracowników miało zostać wyrzuconych do morza. Jak podano, byli oni „zaangażowani w pracę związaną ze źródłem energii radioizotopowej do silnika napędzanego paliwem rakietowym” . W sobotnim komunikacie podano, że zginęło pięciu pracowników Rosatomu, a trzech zostało rannych.

Co z zabitymi?