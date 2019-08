Zawodnik MMA odniósł bolesną kontuzję. Uwaga, zdjęcie jest drastyczne

Walki MMA to wyzwanie dla twardzieli. Ostatnia gala w urugwajskim Montevideo doczekała się rozgłosu także za granicami kraju. W oktagonie starli się Brazylijczyk Vincente Luque i Amerykanin Mike Perry. Luque już podczas trzeciej rundy najpierw wyprowadził cios kolanem w twarz rywala, a później próbował dusić go do przodu tak, by zmusić Perry'ego do poddania się.

Przegrał, ale według kibiców wygrał

Pochodzący z Michigan zawodnik walczył jednak do upadłego, a jego zmagania przerwał gong kończący walkę. Wynik rywalizacji rozstrzygnęli sędziowie, którzy wskazali na nieznaczną wygraną Brazylijczyka. Po starciu więcej mówiło się jednak o Amerykaninie. Wszystko za sprawą zdjęcia udostępnionego na Twitterze przez prezydent UFC, Dana White. Widać na nim, że Perry ma złamany nos, którego gość została mocno przesunięta.

Wielu internautów było pełno podziwu dla zawodnika, który mimo ciężkiego urazu dokończył walkę i był nawet bliski jej wygrania. Komentujący w mediach społecznościowych wskazywali, że to on jest dla nich zwycięzcą. „Jest wojownikiem i artystą” – brzmi jeden z komentarzy.

