Prywatna wyspa do wynajęcia. Zdjęcia robią wrażenie

Little Harvest Caye to 1,5-hektarowa wyspa, która znajduje się nieopodal półwyspu Placencia na Morzu Karaibskim. Ponad trzy lata temu zakończono budowę imponującej rezydencji, z której rozpościera się widok na otwartą wodę. W budynku wydzielono pięć sypialni oraz sześć łazienek. Firma wynajmująca wyspę zatrudnia także personel, który zajmuje oddzielne mieszkanie i jest do dyspozycji gości decydujących się na nocleg w tym urokliwym miejscu.

Turyści odwiedzający Little Harvest Caye mogą skorzystać cumującej przy brzegu łodzi oraz usług kapitana gotowego zawieźć ich na pobliski półwysep. We wszystkich sypialniach zamontowano klimatyzację, a goście mają również zapewniony dostęp do internetu czy telewizji kablowej. Żeby zapewnić sobie pobyt w tym prestiżowym miejscu a później pochwalić się przed znajomymi zdjęciami z rajskich wakacji, trzeba jednak trochę zainwestować. Jak czytamy na stronie firmy Private Islands INC, przyjemność wynajęcia noclegu na prywatnej wyspie kosztuje niemal 2,5 tys. dolarów. Za jedną noc rzecz jasna.

