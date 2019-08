Strzelanina w kościele w USA. Nie żyje jedna osoba

„The Daily Journal” przekazało, powołując się na szefa lokalnej policji, że do strzelaniny doszło w West Ripley Chruch of Christ. Ogień został otwarty przed godziną 11.30 w niedzielę 11 sierpnia 2019 roku. Dziennikarze wspomnianego dziennika poinformowali, że w zdarzeniu uczestniczył policjant Keith Bullocki oraz osoba przebywająca w kościele. 57-letni Patrick Sanders zginął na miejscu. Śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie. Dotychczas nie są znane szczegóły zdarzenia.

Strzelaniny w USA

W sobotę 3 sierpnia zginęło kilkadziesiąt osób w strzelaninie w El Paso. Donald Trump do zamachu odniósł się na Twitterze. „Straszna strzelanina w El Paso. Doniesienia są bardzo złe, wielu zabitych. Pracuję ze stanem, lokalnymi władzami i wymiarem sprawiedliwości. Rozmawiałem z gubernatorem, by ofiarować pełne wsparcie rządu federalnego. Niech Bóg będzie z wami wszystkimi!” – napisał wówczas prezydent USA. Dzień później kolejne osoby zginęły w strzelaninie, do której doszło na ulicach Dayton. Te wydarzenia wstrząsnęły okolicznymi mieszkańcami, ale także odbiły się szerokim echem w mediach na całym świecie.

