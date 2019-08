Gwiazda opery oskarżona o molestowanie seksualne. „Wkładał mi rękę pod spódnicę”

Placido Domingo to hiszpański śpiewak. Przez ekspertów był doceniany za wybitną technikę wokalną. Był uznawany za jednego z najlepszych tenorów przełomu wieków. Z pewnością przez wielu zostanie zapamiętany za wybitne kreacje w operach Giuseppe Verdiego i Giacoma Pucciniego. Muzyk jest niezwykle szanowaną postacią w swoim środowisku. Jak informuje Washington Post, jego koledzy wypowiadali się o nim w pozytywny sposób. Określali go mianem człowieka odznaczającego się „niesamowitym urokiem i energią”.

Oskarżenie o molestowanie seksualne

Teraz o artyście stało się znowu głośno nie za sprawą jego muzycznych dokonań, a niepokojących doniesień medialnych. Associated Press podaje, że jeden z najsławniejszych operowych muzyków miał „próbować wytwarzać presję na kobiety, by nawiązywały z nim relacje seksualne”. Miał obiecywać im kontrakty, a także karać je zawodowo, gdy nie przystawały na jego propozycje.

Osiem śpiewaczek i tancerka przekazały AP, że były nękane na tle seksualnym podczas spotkań, do których dochodziło przez ponad trzy dekady, począwszy od lat 80. XX w., w miejscach, gdzie Domingo zajmował najwyższe stanowiska kierownicze. Jedna z kobiet przekazała, że muzyk włożył jej rękę pod spódnicę, trzy inne poinformowały, że zmuszał je do pocałunków. Sześć kobiet w rozmowie z Associated Press stwierdziło, że sugestywne propozycje Domingo sprawiały, że czuły się niekomfortowo.

Odpowiedź muzyka

– Zarzuty tych niewymienionych z nazwiska osób sprzed trzydziestu lat są głęboko niepokojące i nieprawdziwe – stwierdził Placido Domingo. Nie odpowiedział jednak na szczegółowe pytania AP.