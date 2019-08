Trwają poszukiwania zaginionej nastolatki. W lesie znaleziono ciało

– W tej chwili nie możemy potwierdzić, że to Nora. Jednak niestety wydaje się to prawdopodobne – poinformowało The Lucie Blackman Trust w oświadczeniu wydanym we wtorek 13 sierpnia 2019 roku. Obecnie prowadzone jest dochodzenie w celu potwierdzenia, czy znalezione przez śledczych ciało to zwłoki 15-letniej dziewczynki. Nora Quoirin zaginęła w niedzielę 4 sierpnia. Dziewczynka spędzała z rodziną wakacje w Malezji. Osoby zaangażowane w akcję poszukiwawczą przeszukiwały lasy otaczające Dunsun – ośrodek, w którym zatrzymała się rodzina Quorin.

Wyznaczono nagrodę

Bliscy Nory otrzymali darowiznę od anonimowej firmy z Belfastu. W związku z tym rodzina dziewczynki wyznaczyła nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów za przekazanie informacji, która doprowadzi do jej odnalezienia.. „Nora nie wiedziała, jak uzyskać pomoc. Nigdy nie opuściłaby rodziny dobrowolnie” – napisała ciotka dziewczynki. „Nora jest dzieckiem o specjalnych potrzebach i ma trudności w nauce i rozwoju (...). Boimy się o jej bezpieczeństwo” – dodała.

