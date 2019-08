Zarobiła tylko 12 tys. dolarów na filmach porno? Mia Khalifa udzieliła wywiadu

Mia Khalifa przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych razem z rodziną w wieku 10 lat. Bejrut w Libanie zamieniła na Miami na Florydzie. Po osiągnięciu pełnoletności w krótkim czasie zrobiła oszałamiającą karierę jako egzotyczna gwiazda filmów dla dorosłych. Przez wiele miesięcy była jedną z najwyżej ocenianych aktorek na Porn Hubie. Dała się poznać także jako celebrytka i sensacja mediów społecznościowych.

Karierę Khalify zahamowały niepokojące komunikaty płynące przez kanały komunikacyjne tzw. Państwa Islamskiego. Dżihadyści twierdzili, że aktorka swoją działalnością ściąga hańbę na cały region Bliskiego Wschodu i zostanie zgładzona, jeżeli nie porzuci branży pornograficznej. – Kiedy pojawiły się groźby ISIS, sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli. To wtedy zdecydowałam, że ustąpię – opowiadała kobieta w rozmowie z Daily Star. Złość radykalnych islamistów ściągnęła na siebie przez pornograficzną scenę w hidżabie. Sama jest chrześcijanką, ale nie godzi się na to, żeby tak ostro traktować tamten film. – W Hollywood są scenariusze przedstawiające muzułmanów w znacznie gorszym świetle niż tamta produkcja – przekonywała.

Ile zarobiła Mia Khalifa?

Khalifa udzieliła ostatnio wywiadu Megan Abbott, a cała rozmowa pojawiła się na YouTube. Była gwiazda porno po raz pierwszy opowiedziała o swojej pracy w branży. Materiał zajawiła na Twitterze dodając, że przez całą karierę w przemyśle filmów pornograficznych zarobiła około 12 tys. dolarów. – Żeby była jasność, nigdy nie obiecano mi „milionów” i też tego nie oczekiwałam – przyznała Khalifa. – Tylko wyjaśniam nieporozumienia związane z moją osobą i całą branżą – dodała. Przypomnijmy, kariera aktorki trwała trzy miesiące.

Khalifa nawiązała także do wydarzenia, które doprowadziło do zakończenia przez nią kariery. – Punktem zwrotnym była oczywiście scena z hijabem. To wtedy zaczęłam otrzymywać groźby śmierci od ISIS a wiadomości na ten temat pojawiły się na całym świecie – dodała.

