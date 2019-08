Na krańcu świata, a nawet krok dalej. Poznajcie miejsca, o których istnieniu nie wiedzieliście

We współczesnym świecie trudno sobie wyobrazić pokonywanie długodystansowych odległości bez nawigacji. Są również i tacy, którzy doceniają możliwości, które gwarantuje usługa Google Earth. Dzięki niej, nie wychodząc z domu mogą podróżować po świecie w poszukiwaniu wyjątkowych miejsc. Tak właśnie działa Will – geolog z Nowego Orleanu. Mężczyzna eksploruje świat, nie ruszając się z wygodnego fotela. Gdy uzna, że jakieś miejsce jest szczególnie interesujące, robi zrzut ekranu, by podzielić się nim z innymi. W ten sposób powstały różne galerie, dzięki którym możemy zapoznać się z miejscami, z których istnienia dotychczas nie zdawaliśmy sobie sprawy.

Mężczyzna opisuje wszystkie fotografie. W jednym z wywiadów przyznał, że mogą zajść pewne nieścisłości. Zaznaczył, że podpisy, które zamieszcza pod obrazkami „to tylko jego interpretacje, a w związku z tym mogą okazać się błędne". – Naprawdę lubię korzystać z Google Earth w poszukiwaniu fajnych rzeczy – podsumował.

Will opowiedział, w jaki sposób zaczęła się jego przygoda z Google Earth. – Próbowałem znaleźć ciekawe przykłady procesów geologicznych do wykorzystania w naukowych prezentacjach. Później zacząłem zbierać zrzuty ekranów przedstawiające ciekawe miejsca dla siebie, a następnie postanowiłem się nimi podzielić na Imgurze – powiedział Will. Większość publikowanych przez geologa zdjęć przedstawia nietypowe formy ukształtowania terenu. Czy dla Was są równie ciekawe?

