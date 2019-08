Zawodniczka sztuk walki została bohaterką. Stanęła w obronie turysty

Zdarzenie, do jakiego doszło na Majorce, relacjonował „The Sun”. W pobliżu jednego z hoteli przechodził turysta, który przyjechał na wakacje razem ze swoją rodziną. Nagle obok zaparkował skuter, na którym siedziało dwóch mężczyzn. Obaj szybko zeskoczyli na ziemię, obezwładnili przechodnia i zabrali mu zegarek wart 25 tys. funtów. Na ich nieszczęście w pobliżu znajdowała się Iman Barlow, która trenuje kickboxing.

Obezwładnili przestępców

Zawodniczka przyznała w rozmowie z mediami, że złodzieje uciekając, przebiegali obok niej. – Gdy jeden mnie mijał, kopnęłam go w klatkę piersiową, żeby go spowolnić – wyjaśniła. – W takich sytuacjach dopiero później zaczyna się myśleć, że mógł mieć nóż albo pistolet, ale instynkt zadziałał właśnie w ten sposób – powiedziała 26-latka. Pomimo otrzymania potężnego uderzenia, złodziej biegł dalej. Po chwili dogonił go jednak chłopak Barlow, który obezwładnił przestępcę.

Barlow we współpracy z chłopakiem skutecznie spacyfikowała także drugiego złodzieja, przetrzymując go do przyjazdu policji. Chociaż rodzina napadniętego mężczyzny podziękowała za okazaną pomoc i oferowała nagrodę finansową, to zarówno zawodniczka, jak i towarzyszący jej partner nie chcieli jej przyjąć. Nie zmienia to faktu, że Barlow, która odnosi sukcesy i jest rozpoznawalna w mediach społecznościowych, może teraz liczyć na dodatkowy rozgłos.

