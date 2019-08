26-latka ma owłosione znamię na twarzy. Robi karierę w modelingu

Mariana Mendes Magalhães z Brazylii urodziła się z charakterystycznym, owłosionym znamieniem na twarzy. 26-letnia dziś modelka jest doceniana w branży, a jej kariera z dnia na dzień się rozwija. Znamię rosło wraz z Marianą. Obecnie rozciąga się od brwi do nosa. O modelce stało się głośno nie tylko ze względu na piękny wygląd i prestiżowe propozycje pracy, ale także dzięki pewnemu przesłaniu. Mendes Magalhaes przekonuje innych, by zaakceptowali siebie, bez względu na wygląd.

– Wiele osób mnie chwali i mówi, że jestem prawdziwa – nie udaję, pokazuję, jaka naprawdę jestem – powiedziała modelka. Okazuje się, że Mariana spotyka się również z hejtem. – Są ludzie, którzy mówią nieprzyjemne rzeczy. Nie zastanawiają się nad tym, że mogą kogoś skrzywdzić – dodała. Modelka przekonuje, że jej marzeniem jest to, by ludzie czuli się komfortowo we własnej skórze. Mariana zaczęła swoją przygodę z modelingiem dopiero dwa lata temu. – Nie sądzę, aby istniał standardowy kanon piękna. Chcę, aby ludzie czuli się dobrze – tacy, jacy są – podsumowała modelka.

