Zbiera śmieci, a ich zdjęcia zamieszcza w internecie. Skąd ten pomysł?

„Pokażę wam, jak łatwo jest zbierać śmieci, zamiast przechodzić obok nich. Ty też możesz to zrobić. Może uratujemy świat” – tak mężczyzna opisuje swoją stronę.

Każde ze zdjęć zamieszczanych przez Petera na Instagramie opatrzone jest krótkim opisem, mającym na celu uzmysłowienie każdemu, jak łatwo jest podnieść śmieć i wyrzucić go do kosza. „Przeszedłem krótki dystans, aby zjeść lunch. Podniosłem ten śmieć z chodnika, a następnie go wyrzuciłem. To było bardzo łatwe” – pisze pod jednym ze zdjęć.

Z mężczyzną udało się porozmawiać portalowi Bored Panda. Jak poinformował, wyrobił w sobie nawyk zbierania śmieci ponad 2 lata temu. – Praktycznie każdego dnia w drodze na lunch mijałem śmieci, dosłownie w odległości kilku centymetrów od moich stóp. Dlatego też pewnego dnia postanowiłem po prostu je podnieść – garść na raz – wyjaśnił.

W naszej galerii przedstawiamy wam niektóre ze zdjęć śmieci, które wyrzucił do kosza Peter. Co myślicie o takim nawyku?

