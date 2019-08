Ten maleńki pies robi furorę w sieci. Norbert jest bohaterem książek

Nie wiadomo do końca, jaka jest rasa psa, jednak podejrzewa się, że to krzyżówka: chihuahua, kopa terriera oraz lhasa apso. Jego pierwsza książka opublikowana została w 2014 roku przez Polly Parker Pressand i nosiła tytuł: „Norbert: What Can Litlle Me Do?” . Zdobyła wiele nagród, w tym Next Generation Indie Book Awards, Nautilus Book Awards, Mom's Choice Awards czy Ben Franklin Award. Później powstały jeszcze dwie książki o jego przygodach: „Norbert: What Can Little YOU Do?” i „Norbert and Lil BUB: What Can Little We Do?” .

Wszystkie środki ze sprzedaży książek o piesku są przeznaczane na cele charytatywne. Norbert pracuje też jako pies terapeutyczny. Ma także dużo fanów na Instagramie – obserwuje go 814 tys. ludzi. Jakiś czas temu został też ogłoszony gwiazdą w serwisie YouTube po tym, jak viralem stało się nagranie, na którym je ser.

